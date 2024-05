È il racconto di un amore soffocato dopo che una donna scopre che l’uomo che amava aveva già una famiglia. Il bambino avuto dalla relazione extraconiugale con l’uomo e il viaggio in America per allontanarsi dalla Sicilia, la sua terra. La musica accompagna – nella vita e sulla scena – la storia di questa donna interpretata dalla cantante Lidia Schillaci, accompagnata al pianoforte da Ciccio Leo. Come scrive l’Ansa stamattina, ieri sera è stato sold out al cineteatro Odeon di Campobello di Mazara (Trapani) per la prima dello spettacolo ‘Oltre Oceano’, con la regia di Mario Incudine e i testi di Costanza Di Quattro. La performance di teatro-musica è nata grazie alla residenza artistica di Schillaci, artista di Castellammare del Golfo, proprio a Campobello di Mazara.

“Per quattro giorni abbiamo provato lo spettacolo, qui in teatro, dopo una fase di studio – ha spiegato Incudine – è un racconto per testi e musica su un amore impossibile vissuto da questa donna, che viene però colmato dalla nascita del figlio Giovanni al quale, da grande una volta tornati in Italia, dovrà dire chi è veramente suo padre”. Lo spettacolo a Campobello di Mazara ha concluso la stagione teatrale ‘Il bello di Sicilia’ diretta proprio da Mario Incudine.

AUTORE. Redazione