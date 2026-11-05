C’è grande attesa a Palermo per l’arrivo, domani 6 novembre, dell’Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare Italiana, considerato all’unanimità la nave più bella del mondo. Il celebre scafo bianco e nero farà tappa nel capoluogo siciliano dal 6 all’8 novembre, offrendo a cittadini, turisti e appassionati l’opportunità di ammirarla da vicino e scoprirne i segreti. Simbolo dell’eccellenza, della storia e della tradizione marinara del nostro Paese, la nave scuola continua a incantare generazioni di italiani. Per Palermo si preannuncia un fine settimana all’insegna dell’orgoglio marittimo e del fascino senza tempo di una vera e propria ambasciatrice dell’Italia nel mondo. Le visite a bordo saranno gratuite. Ecco il calendario: venerdì 6 novembre, sabato 7 novembre e domenica 8 novembre, dalle ore 14 alle 18,30.