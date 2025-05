Al via i lavori di un nuovo progetto in ambito socio-sanitario, promosso dalla sezione A.I.A.S. di Castelvetrano che pone al centro dell’attenzione la figura del caregiver, la persona che, spesso in solitudine, quotidianamente dedica tempo e sforzi per portare cure e momenti gioiosi ad una persona cara con elevati bisogni di cura. Il progetto “C2 (care for Caregivers)” è stato avviato lo scorso mese di aprile con il sostegno della “Fondazione con il sud” ed avrà la durata di 48 mesi.

Con il suo Bando la Fondazione ha proposto un modello di intervento che prevede servizi, attività e formazione dedicati ai caregivers del sud Italia destinando risorse anche per il loro tempo libero, molto spesso un vero e proprio “lusso” che questi non riescono a concedersi. Nello specifico, per mezzo di un processo di empowerment, di capacitazione e di supporto, permetterà ai caregivers di alleviare il carico di cura e di riprendere in mano la loro vita.

Nelle partnership sono coinvolti, l’ass. “Con noi e dopo di noi”, l’ass. teatrale artistico culturale “Teatro libero”, la cooperativa sociale “Talenti” ed il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli studi di Palermo. L’AIAS quale ente responsabile del progetto, verrà affiancata inoltre dal Comune di Castelvetrano come ente pubblico capofila del Distretto 54 responsabile dei servizi socio-sanitari.

Mercoledì, 7 maggio si è tenuto un incontro tra tutti i componenti della partnership, figure interessate allo sviluppo del progetto che hanno portato all’attenzione oltre ai tecnicismi burocratici, la vera essenza del programma, la collaborazione tra le figure per il raggiungimento dell’obiettivo ultimo: migliorare la qualità della vita di caregiver e delle persone con elevato bisogno assistenziale presenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario 54 che abbraccia i comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta , Santa Ninfa.

Il progetto intende sperimentare un modello di intervento individualizzato e coprogettato che prevede una presa in carico globale dei caregiver partendo da un’analisi delle loro esigenze e dal loro coinvolgimento diretto nella co-definizione e co-costruzione del progetto di empowerment, capacitazione e supporto.

I destinatari verranno individuati tramite il coinvolgimento degli enti partner del progetto, con una campagna di comunicazione e con il metodo dello ‘snowball sample’, che consiste nel chiedere ai caregiver già reclutati di contattare “a cascata” ulteriori destinatari. La redazione di piani di intervento individualizzati garantirà la definizione di pacchetti di attività su misura per i destinatari sia in gruppo che individuali.

Fondamentale importanza avrà la modalità di erogazione delle attività, basata sulla presa in carico olistica dei caregivers e delle loro famiglie, e finalizzata a ridurre i disagi legati ai bisogni evidenziati in precedenza e ad innescare un processo che porti al superamento delle condizioni di partenza. L’ascolto per compiere il cambiamento e il coinvolgimento attivo nella progettazione e realizzazione delle attività, così come la modalità di erogazione delle attività vedrà una strettissima sinergia fra enti pubblici e il privato sociale, ciascuno dei quali interverrà nel progetto in funzione delle specifiche cognizioni ed esperienze di cui è portatore.

Interverranno in questo contesto 12 nuovi progetti che la Fondazione Con il Sud ha selezionato con la quinta edizione del bando Socio-Sanitario e che sosterrà complessivamente con 4 milioni di euro. 3 le iniziative che saranno avviate in Sicilia (province di Siracusa, Trapani, Catania).

Sarà “Insieme” che si deciderà il migliore approccio nella gestione, insieme per individuare e garantire supporto pratico e psicologico, insieme per includere e sostenere, per cambiare ciò che si può cambiare e migliorare, perchè un’opportunità concessa può fare la differenza.

