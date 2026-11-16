La Women’s Padel League, lega dedicata alle competizioni femminili, riconosciuta nell’ambito della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), ha fatto tappa per la prima volta nel territorio trapanese. Il torneo ospitato da SelinPadel lo scorso 8 novembre ha unito sport, partecipazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica, grazie alla collaborazione con la Fondazione Roberta Mucera.

Il padel femminile si apre a nuovi territori e sceglie Selinunte come punto di partenza per il proprio percorso nella provincia di Trapani. È qui, sui campi di SelinPadel, che ha fatto tappa la Women’s Padel League, una lega interamente dedicata alle donne, nata a Palermo lo scorso anno con l’obiettivo di offrire alle giocatrici nuove opportunità di partecipazione e confronto attraverso competizioni strutturate e riconosciute a livello federale.

Il progetto nasce dalla volontà di dare maggiore spazio al movimento femminile del padel, creando occasioni concrete per le atlete che desiderano mettersi alla prova, crescere sportivamente e vivere l’esperienza della competizione. La Women’s Padel League opera infatti nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), inserendosi nel panorama delle attività agonistiche ufficialmente riconosciute.

Dopo la nascita a Palermo, gli organizzatori hanno scelto di ampliare il raggio d’azione della lega, coinvolgendo anche la provincia di Trapani. La prima tappa sul territorio è stata affidata proprio a SelinPadel, realtà sportiva di riferimento per il padel a Selinunte, che ha accolto l’iniziativa mettendo a disposizione la propria struttura e coinvolgendo le giocatrici del comprensorio.

L’appuntamento ha registrato una buona affluenza e una significativa partecipazione locale. Il torneo si è svolto secondo la formula di una competizione tradizionale, con le atlete protagoniste in campo in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione. A conquistare la vittoria in questa prima tappa sono state Elena Spinelli e Gaia Errante, entrambe atlete del SelinPadel. L’evento ha rappresentato un’occasione per dare visibilità al padel femminile e rafforzare il legame tra il circuito e il territorio.

La giornata è stata arricchita anche dalla presenza di due aziende locali: Rilo, che ha proposto una degustazione dei propri prodotti, e Oleum, nuova realtà specializzata in prodotti cosmetici a base di olio d’oliva. Due presenze che hanno contribuito a valorizzare le realtà imprenditoriali del territorio e ad ampliare le occasioni di incontro e condivisione.

Sport e prevenzione: la collaborazione con la Fondazione Roberta Mucera

Accanto alla dimensione sportiva, l’iniziativa ha dato spazio anche a un importante messaggio di carattere sociale, grazie alla collaborazione con la Fondazione Roberta Mucera, impegnata nella sensibilizzazione e nella promozione della prevenzione oncologica.

La presenza della Fondazione ha arricchito il significato dell’evento, ricordando come lo sport possa diventare anche uno strumento per veicolare messaggi importanti, creare occasioni di informazione e avvicinare le persone a temi fondamentali come la tutela della salute e la diagnosi precoce.

Un connubio tra attività sportiva e impegno sociale che ha accompagnato la giornata, sottolineando il valore di iniziative capaci di andare oltre il risultato agonistico.

La tappa ospitata da SelinPadel rappresenta così un primo passo per la diffusione della Women’s Padel League nella provincia di Trapani e un’opportunità per dare ulteriore impulso al movimento femminile locale. Un progetto che punta a crescere, coinvolgere nuove atlete e costruire occasioni di confronto, dentro e fuori dal campo.