Tra i reperti archeologici del nostro Parco di Selinunte, non sono passati inosservati gli scatti lo scorso weekend, della famosissima modella franco-algerina Loli Bahia. La modella protagonista delle fashion week e amatissima dai brand della moda, è saltata alla ribalta per la sua bellezza audace e malinconica, e proprio qualche giorno fa, i followers hanno notato alcuni suoi scatti all’interno del Parco archeologico di Selinunte, altri insieme a foto di qualche pietanza tipica come il “cannolo”. Loli Bahia ha debuttato ufficialmente nel marzo 2020 sfilando per Louis Vuitton. Da gennaio 2023 è testimonial ufficiale di Yves Saint Laurent Beauty. Nella sua carriera ha collaborato con brand come Versace, Gucci e Chanel.

Indubbiamente la modella è proprio passata da casa nostra e pare che non fosse sola, ma da una foto infatti traspare l’ombra di un’altra sagoma, che potrebbe essere Rosalía la poliedrica cantante spagnola che si è oggi affermata a livello mondiale per la capacità di coniugare pop e flamenco. Nel corso della sua carriera, Rosalía si è aggiudicata numerosi riconoscimenti musicali, tra i quali spiccano undici Latin Grammy Awards, un BRIT Award, due MTV Europe Music Awards, quattro MTV Video Music Awards e due Grammy Award per il miglior album latino rock, urban o alternativo vinti nel 2020 e nel 2023, rispettivamente grazie a El mal querer e Motomami. Alcuni magazine internazionali ritengono che tra la modella e l’artista ci sia una relazione.