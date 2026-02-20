Bia Cusumano di Castelvetrano ha presentato una denuncia perché, ancora una volta, la sua immagine sul web è stata associata al defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro. La notizia è pubblicata oggi dal Giornale di Sicilia. L’insegnante di italiano e latino al Liceo Classico di Castelvetrano ha scoperto che sulla pagina Facebook “Cuore e anima” la sua foto è stata postata a fianco a quella del boss al momento dell’arresto. «È una persecuzione diffamatoria», ha detto Bia Cusumano che si è recata al Commissariato di pubblica sicurezza per denunciare quanto accaduto. Già in passato l’insegnante è stata protagonista di una cosa simile, ma dopo la sua denuncia la foto è stata tolta.