È stato dato alle stampe il secondo volume dell’opera “La Città Palmosa, una storia di Castelvetrano”, curato da Aurelio Giardina, Francesco Saverio Calcara e Vincenzo Napoli. L’opera è edita dall’Accademia Selinuntina di Scienze, Lettere ed Arti per i tipi della tipografia Rago. Nella sua interezza, divisa in due tomi, l’opera è di oltre 800 pagine e approfondisce un periodo significativo della storia cittadina, dalla guerra di successione spagnola (1701-1714) alla relegazione di Maria Carolina d’Austria (1812), attraverso un articolato lavoro di ricerca documentale e storica, corredato da tavole. L’opera è stata realizzata interamente a spese degli autori, che hanno sostenuto personalmente i costi della pubblicazione, investendo tempo, energie e risorse in un progetto di approfondimento della storia locale. La presentazione del secondo volume avverrà sabato 12 dicembre all’ex Convento dei minimi. I tre autori, nei giorni scorsi, sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Giovanni Lentini.