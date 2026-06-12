La Sicilia non è mai stata solo un’isola. È stata un crocevia, uno spazio in cui civiltà si sono incontrate, scontrate e fuse per millenni. Greci, Fenici, Cartaginesi, Romani, Arabi, Normanni, Spagnoli: ognuno ha lasciato il proprio segno su questa terra, nella sua architettura, nella cucina, nella lingua e nei costumi. E tra queste usanze, una delle più antiche e universali: il gioco d’azzardo.

Parlare di gioco d’azzardo in Sicilia non significa parlare di vizi moderni o fenomeni importati. Significa intraprendere un viaggio attraverso tremila anni di storia umana, partendo proprio da qui — dalla costa sud-occidentale dell’isola, da quella città greca fondata dai coloni provenienti da Megara Hyblaea nel VII secolo a.C. e chiamata Selinunte.

Selinunte: dove tutto ebbe inizio

Selinunte era una città viva, complessa, ricca. Al suo apice contava fino a 80.000 abitanti – una vera metropoli per l’epoca antica – con un porto attivo, templi maestosi, mercati vivaci e un’intensa vita sociale. Come in ogni città greca che si rispetti, i giochi erano parte integrante del tessuto quotidiano della comunità.

La città greca non era solo templi e filosofia. Era anche banchetti, feste, competizioni e giochi. La mostra “Living the Agora” ha portato alla luce questo volto umano e quotidiano di Selinunte, offrendo ai visitatori l’immagine di una città pulsante, non solo di silenziose rovine. I Greci erano appassionati giocatori d’azzardo. Da fonti storiche e reperti archeologici sappiamo che il gioco d’azzardo era praticato in tutta la Magna Grecia, e Selinunte non faceva eccezione. Si giocava con gli astragali — piccoli ossi dell’articolazione della caviglia delle pecore — e con i dadi, in contesti che andavano dai banchetti privati agli spazi pubblici, dalle feste religiose alle stanze sul retro delle taverne. Non era un’attività marginale o clandestina: faceva parte della cultura, del tempo libero, del tessuto sociale greco.

Il gioco d’azzardo oggi: dalle taverne antiche alle piattaforme online

Tre mila anni dopo quei giocatori seduti attorno a un tavolo nelle taverne di Selinunte, lo spirito non è cambiato. Ciò che è cambiato è il contesto — e soprattutto la tecnologia.

Oggi, chi vuole provare il brivido del gioco d’azzardo non deve cercare una bisca clandestina o aspettare i Saturnali romani. Può farlo comodamente da casa, su piattaforme digitali che offrono migliaia di giochi: dalla roulette al blackjack, dalle slot machine alle scommesse sportive. Il mercato italiano del gioco online è tra i più regolamentati d’Europa, con licenze rilasciate dall’ADM che garantiscono sicurezza e trasparenza ai giocatori.

Tra le piattaforme che hanno attirato l’attenzione sulla scena internazionale nel 2026 c’è crazy-tower.casino — un operatore che ha costruito la propria identità attorno a un catalogo di oltre 12.000 titoli, quattordici canali di pagamento in criptovaluta e un’estetica teatrale dai toni bordeaux che lo distingue dalla massa di casinò online anonimi. Un’offerta pensata per chi cerca varietà e un’esperienza di gioco completa sotto un unico tetto digitale.

L’industria del gioco online è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni e la Sicilia — con la sua lunga tradizione di gioco d’azzardo — è parte integrante di questo fenomeno, proprio come il resto d’Italia.

Dadi, astragali e scommesse nell’antica Sicilia

Il gioco d’azzardo più diffuso nel mondo greco era quello dei dadi — in greco kubos — oggetti realizzati in terracotta, osso, bronzo o avorio, lanciati su speciali tavoli per determinare le combinazioni vincenti. Il lancio migliore, quando su tutti e quattro i dadi uscivano i numeri più alti, era chiamato “lancio di Venere”. Il peggiore, quando uscivano solo gli uno, era il “lancio del cane”.

Gli astragali erano più antichi e avevano origini quasi sacre: inizialmente utilizzati nella divinazione e nei rituali religiosi, col tempo divennero strumenti di gioco sia per i bambini che per gli adulti. Lo stesso Omero, nell’Iliade, racconta che Achille uccise il figlio di Anfidama a seguito di una disputa sorta durante una partita di astragali — segno di quanto il gioco potesse accendere gli animi anche tra i più nobili tra i Greci.

Come documentato in uno studio accademico, i giochi e il gioco d’azzardo nel mondo greco antico consistevano nello scommettere beni sul risultato di un evento futuro, e per tradizione la posta in gioco veniva pagata in contanti. Anche in Grecia il gioco d’azzardo era ufficialmente proibito per ragioni di ordine pubblico, ma la sera le taverne si trasformavano in bische dove si poteva scommettere su qualsiasi cosa — dal denaro alla casa, alla libertà stessa.

A Selinunte, città di frontiera e di mercanti, questo tipo di attività sociale era probabilmente ancora più vivace. La presenza di commercianti provenienti da tutto il Mediterraneo, la ricchezza del porto, la commistione di culture diverse — tutto ciò creava un terreno fertile per il gioco, le scommesse e il rischio calcolato.

Selinunte: la vita quotidiana e l’agorà

Come dimostrano i reperti archeologici della vita quotidiana a Selinunte — manufatti databili tra il 600 e il 250 a.C., recuperati da abitazioni, botteghe e luoghi di culto durante gli scavi condotti dall’Istituto Archeologico Tedesco di Roma sotto la direzione di Dieter Mertens — la città era ricca di arte e commercio, raggiungendo fino a 80.000 abitanti al suo apice.

Questi reperti ci dicono che Selinunte non era solo una città di templi e filosofi. Era un luogo dove mercanti, artigiani e cittadini comuni vivevano, lavoravano e — inevitabilmente — giocavano. L’agorà, il cuore commerciale e sociale di ogni città greca, era proprio il luogo in cui questi mondi si scontravano: commercio, politica, intrattenimento e gioco d’azzardo, tutti intrecciati nella vita quotidiana di una delle più importanti colonie greche del Mediterraneo.

Il lavoro archeologico condotto dall’istituto tedesco ha rivelato aspetti chiave della topografia e della storia della città — non solo il suo volto monumentale, ma anche quello quotidiano. Tra i reperti recuperati, gli oggetti legati al tempo libero e al gioco confermano ciò che le fonti storiche hanno sempre suggerito: che Selinunte era una città che viveva appieno, anche nei suoi momenti di gioco e di fortuna.

Influenza araba e normanna: il gioco cambia volto

Con la conquista araba della Sicilia nel IX secolo, l’isola entrò in contatto con una cultura che aveva un rapporto complesso con il gioco d’azzardo. L’Islam lo proibiva ufficialmente, ma nella pratica quotidiana forme di gioco sopravvivevano camuffate da intrattenimento lecito. Gli arabi portarono in Sicilia nuovi giochi da tavolo, nuove forme di competizione e — soprattutto — quella parola destinata a cambiare la storia del gioco in Europa: az-zahr, il dado. Da questa parola araba deriva direttamente il termine italiano “azzardo” e con esso l’intera famiglia semantica del gioco d’azzardo nelle lingue romanze.

I Normanni, che conquistarono la Sicilia nell’XI secolo, avevano un atteggiamento più pragmatico. Erano guerrieri abituati alle scommesse, alla competizione e al rischio. Sotto il loro dominio, il gioco riprese vigore nelle corti e nelle taverne, fondendo tradizioni arabe, greche e nord-europee in un cocktail culturale tipicamente siciliano.

Palermo divenne in questo periodo una delle città più cosmopolite del Mediterraneo — e le sue bische clandestine, nascoste nei vicoli della Kalsa o nei retrobottega dei mercati, erano frequentate da mercanti di ogni provenienza.

Il Medioevo e la dominazione spagnola: divieti e gioco d’azzardo clandestino

Con il Medioevo e poi con la lunga dominazione spagnola, il gioco d’azzardo entrò in un periodo di repressione ufficiale e di fioritura clandestina. La Chiesa condannava il gioco d’azzardo come un peccato — una distrazione dalle virtù cristiane, una fonte di rovina morale e materiale. Le autorità civili emanavano editti che lo proibivano, ma l’applicazione era spesso selettiva e corrotta.

A Palermo e nelle principali città siciliane, i locali di gioco illegali erano tollerati purché pagassero un tributo alle autorità locali — una forma di regolamentazione informale che anticipava di secoli i moderni sistemi di licenze. Il gioco d’azzardo aveva radici troppo profonde nella cultura popolare siciliana per poter essere eliminato con un decreto.

La gente giocava a carte — le carte da gioco erano arrivate in Europa proprio attraverso la Sicilia e la Spagna, probabilmente di origine araba o persiana — e continuava a giocare a dadi, ormai spesso truccati, in un clima di reciproca diffidenza e astuzia che aveva qualcosa di profondamente siciliano.

Il XIX e il XX secolo: verso la modernità

Con l’Unità d’Italia e poi per tutto il XX secolo, il gioco d’azzardo in Sicilia assunse contorni più chiari — e più oscuri. La nascita della Mafia come sistema di controllo territoriale portò con sé il controllo sulle attività illegali, compreso il gioco clandestino. Le bische gestite dalla criminalità organizzata erano presenti in ogni città siciliana — da Palermo a Catania, da Trapani alla stessa Castelvetrano.

Ma c’era anche il gioco d’azzardo legale, popolare, radicato nella cultura quotidiana: la lotteria, la tombola, le scommesse ippiche. Forme di gioco socialmente accettate, integrate nella vita di quartiere, parte di feste e riunioni familiari. Il gioco d’azzardo, insomma, non era mai scomparso — si era semplicemente adattato ai tempi.

Nel dopoguerra, con la ricostruzione economica e poi il boom degli anni ’60, cominciarono ad emergere anche in Sicilia le prime sedi di gioco autorizzate: i primi punti di scommessa, i primi approcci a un’industria del gioco che nel resto d’Italia aveva già trovato forme più strutturate, come il famoso Casinò di Sanremo, inaugurato nel 1905, o il Casinò di Venezia, il più antico d’Europa.

La regolamentazione oggi: il gioco online in Italia

L’Italia è oggi uno dei mercati del gioco più regolamentati al mondo. L’ADM — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — rilascia licenze agli operatori che rispettano rigorosi standard di sicurezza, trasparenza e tutela dei giocatori. Il gioco online è legale e regolamentato dal 2011, in seguito al cosiddetto “decreto di agosto” del governo Berlusconi, che ha aperto il mercato agli operatori stranieri in possesso di licenza.

Oggi un siciliano — come qualsiasi altro cittadino italiano — può accedere legalmente a piattaforme di gioco online certificate, giocare con la certezza che i propri dati e il proprio denaro siano protetti, e beneficiare di strumenti di gioco responsabile quali limiti di deposito, autoesclusione e accesso a servizi di supporto per chi sviluppa dipendenze patologiche.

Si tratta di un cambiamento radicale rispetto alle bische clandestine dei secoli passati. E in qualche modo chiude un cerchio iniziato tremila anni fa, quando i coloni greci di Selinunte lanciavano i loro dadi di terracotta nelle taverne affacciate sul Mediterraneo.

Conclusione: da Selinunte al digitale, lo stesso desiderio umano

La storia del gioco d’azzardo in Sicilia è, in fin dei conti, la storia di un desiderio umano universale: sfidare la fortuna, mettere qualcosa in gioco, provare il brivido dell’incertezza. Un desiderio che i Greci di Selinunte conoscevano bene, che gli Arabi chiamarono con una sola parola — az-zahr — e che oggi si esprime attraverso schermi e algoritmi invece che dadi e astragali.

Selinunte è ancora lì, sulle colline che si affacciano sul Mediterraneo. I suoi templi resistono da duemila anni. E sotto quella terra, chissà quanti dadi e astragali attendono ancora di essere scoperti — testimoni silenziosi di serate trascorse a sfidare il destino, proprio come facciamo noi oggi, in forme diverse ma con lo stesso antico spirito.