Femina Ridens arriva al Tempio di Hera, giovedì 4 settembre alle ore 21:00, con uno spettacolo unico, Selinon – La simenza e lu cantu, un viaggio profondo nelle radici sonore della Sicilia. In questa occasione speciale, sarà presentato in anteprima nazionale il nuovo album Etna Calling, pubblicato da RadiciMusic Records e prodotto dal due volte Premio Tenco, Cesare Basile.

Ma non si tratta di un semplice album: Etna Calling esce in un formato innovativo chiamato Phono Tale, un libro che si ascolta e un disco che si sfoglia, un’esperienza multisensoriale che unisce la parola scritta, l’immagine e la musica. Il Phono Tale, ispirato al fascino del vinile, contiene testi, illustrazioni e un segnalibro con i link per scaricare e ascoltare i brani, trasformando l’ascolto in un rituale di attenzione e cura. Le sonorità di Etna Calling sono un ponte tra tradizione e contemporaneità: canti antichi e strumenti mediterranei si mescolano a un’elettronica suonata rigorosamente dal vivo, senza basi preregistrate o loop, per un’esperienza autentica e vibrante.

La produzione artistica di Cesare Basile dona all’album atmosfere che spaziano dal passato remoto a visioni sonore allucinate, restituendo una Sicilia lontana dagli stereotipi, fatta di contrasti e forze ancestrali. Selinon – La simenza e lu cantu è anche un omaggio al valore del canto come lingua della memoria e dell’identità, capace di trasmettere emozioni profonde e storie vive. Femina Ridens, duo nella vita e nell’arte formato da Francesca Messina (voce e chitarra) e Massimiliano Lo Sardo (strumenti tradizionali e elettronica), offre con questo concerto un’esperienza musicale che abbraccia radici antiche e sperimentazioni sonore, in un equilibrio di forza e delicatezza.

Un evento da non perdere per chi desidera immergersi nella magia di un luogo millenario ascoltando storie e suoni che parlano al presente con voce antica.