Secondo appuntamento, sabato 7 novembre, con il “CusaFest”, la rassegna di letteratura ideata dall’assessore alla cultura del Comune di Campobello di Mazara, Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. A partire dalle ore 18, nella ex chiesa dell’Addolorata di Campobello di Mazara, il poeta catanese Renato Pennisi presenterà “La Sicilia salverà il mondo” (Interlinea edizioni), in cui si intrecciano riflessione civile e autobiografismo lirico. A dialogare con lui saranno Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano. Letture di Francesco Caronna e Francesca Marino. Interventi musicali dei cantanti Peppe Clemente e Enza Ienna e dei musicisti Aldo Bertolino e Franco Giacomarro. “Madrina” del festival è la scrittrice Rosita Manuguerra.

La manifestazione, che ha il patrocinio dell’Ars, è interamente organizzata dal Comune di Campobello di Mazara, che utilizza gli appositi fondi dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti locali impegnati in politiche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura la qualifica di “Città che legge”. Alla rassegna contribuiscono l’associazione “Voce pubblica” e l’Oasi di Torretta, che espone le mattonelle di ceramica realizzate nel laboratorio svolto con i diversamente abili ospiti della struttura. Il festival è anche abilitato per il percorso di formazione “scuola-lavoro” per gli studenti del triennio del Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo” di Castelvetrano guidato dal dirigente scolastico Leonardo Mangiaracina. Partner sponsor sono le cantine «Colomba bianca».