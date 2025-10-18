Ieri sera Amira K. è venuta a mancare dopo un lungo periodo di sofferenza. Lo rende noto la famiglia della donna di Castelvetrano. La 32enne è andata via lasciando un enorme vuoto ed immenso dolore per tutte le persone le sono stati vicine. A causa di un gravissimo incidente, sin dall’infanzia Amira era costretta a vivere a letto, assistita da sofisticati macchinari che le permettevano di interagire sui social con il mondo esterno.

Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha ricordato la donna con un commosso messaggio di cordoglio sui social: “Grazie, Amira, per la straordinaria lezione di civismo, di energia e di coraggio che ci hai impartito dal tuo letto di sofferenza, ma anche di infinita voglia di vivere, partecipare e amare”

Nel 2012 è stato consegnato alla giovane un puntatore oculare che è stato acquistato grazie alla raccolta di fondi seguita all’evento socio-culturale “Castelvetrano en plein air”, patrocinata dall’Amministrazione comunale ed organizzata dall’Associazione Liuda, presieduta da Daniela Denaro. Grazie al sofisticato strumento, le persone con mobilità seriamente compromessa come Amira possono comunicare ed interagire con l’ambiente, scrivere al computer ed avere le stesse capacità di un normodotato.