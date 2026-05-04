C’è un momento, nelle città che vivono di storia e cultura, in cui qualcosa di nuovo non è solo una novità, ma una promessa. A Castelvetrano, quel momento ha un nome: “Cavourria”. In Piazza Cavour, tra i passi quotidiani vicino il Sistema delle Piazze, sta per accendersi una nuova luce. Non è soltanto l’apertura di un ristorante, ma l’inizio di un racconto fatto di radici, coraggio e visione. A firmarlo è Claudio Di Giorgi, giovane imprenditore castelvetranese che ha scelto di investire nella propria terra, trasformando un sogno in realtà.

Cavourria nasce così: dal desiderio di creare un luogo che sia più di una semplice sala e più di un menù. Un posto dove sentirsi accolti, dove ogni piatto racconta una storia e ogni dettaglio parla di passione. A guidare la cucina saranno due anime profondamente legate tra loro: Vincenzo Pernice, appena 21 anni, e sua madre Lorenza Manno. Due generazioni che si incontrano tra i fornelli, fondendo entusiasmo e esperienza. Lorenza porta con sé il sapere di una vita trascorsa in cucina, affinato anche a Pantelleria, dove ha gestito un ristorante lasciando un segno autentico. Il giovane Vincenzo ha dato grande prova delle sue capacità già durante gli studi conquistando premi e riconoscimenti riservati agli studenti degli istituti alberghieri.

Ed è proprio da quell’isola sospesa tra cielo e mare che arrivano alcune delle ispirazioni più intense. Sapori che sanno di vento e sole, come il celebre “Bacio pantesco”. Nel menù troviamo proposte di primi piatti con ricci di mare, ricciola e Gambero Rosso di Mazara. Tra i secondi non può mancare la grigliata di pesce e la frittura di calamari. Completano l’offerta culinaria anche piatti a base di carne oppure vegetariani.

L’inaugurazione è fissata per mercoledì 6 maggio a partire dalle ore 19:30. Un occasione da non perdere per partecipare alla festa e provare alcuni piatti della nuova proposta culinaria.

Qui, tradizione e innovazione non si scontrano, ma si abbracciano. Nei piatti si ritroverà il rispetto per la cucina siciliana, ma anche la voglia di sorprendere, di raccontare qualcosa di nuovo senza dimenticare da dove si viene. Cavourria non è solo un ristorante che apre: è una porta che si spalanca su un’esperienza. È il profumo che invita ad entrare, è il calore di una famiglia, è la bellezza di un sogno che prende forma nel cuore della città. E forse, proprio in quella piazza, tra una forchettata e un sorriso, Castelvetrano scoprirà un nuovo modo di sentirsi a casa.