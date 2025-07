Le piattaforme di gioco online sono sempre di più e sempre più competitive. Offrono promozioni imperdibili per ottenere nuovi iscritti e per fidelizzare coloro che hanno già un profilo, attraverso programmi fedeltà e promozioni settimanali sempre nuove.

Oltre a garantire la sicurezza delle transazioni, la trasparenza dei giochi e la protezione dei dati degli iscritti i siti devono affrontare una nuova sfida. La lotta alle frodi multi account. In questo articolo parliamo di cosa sono queste frodi e di cosa i siti dedicati al gioco d’azzardo stanno facendo e possono fare per evitarle, al fine di garantire un ambiente di gioco equo, sicuro e anche sostenibile.

Multi account

Una regola ferrea su tutti i siti di gioco è che ogni persona può creare un solo account. CON la creazione del profilo infatti ogni persona ha accesso a delle promozioni esclusive e può giocare liberamente nel rispetto delle regole del sito stesso.

Alcune persone però cercano di aggirare questi limiti, non rispettano le regole oppure creano più account per usufruire più volte degli stessi bonus. Queste dinamiche non solo sono illegali e irrispettose ma mettono a repentaglio l’intero ecosistema di gioco: mettono in difficoltà sia i siti sia gli altri giocatori.

Come evitare la creazione di più account

Ecco che allora le piattaforme hanno iniziato una vera e propria corsa alle armi per contrastare il fenomeno dei multi account. Il primo sistema utilizzato è quello dell’autenticazione dei dati personali. Quando ti registri in un sito, come quando ad esempio fai il vulkan vegas casino login, ti vengono chieste alcune informazioni personali. Nome, cognome, indirizzo email e un documento di identità.

Ti sei mai chiesto qual è il motivo? Attraverso il documento di identità i siti possono verificare che le informazioni che hai inserito sono veritiere. E se cerchi di creare un account con nome e cognome falso non riuscirai a farlo perché non avrai un documento di identità corrispondente ai dati forniti. Purtroppo però ci sono alcune persone che riescono ad aggirare anche questa problematica, usando altre identità oppure facendo veri e propri furti di identità.

Tecnologie impiegate

Abbiamo parlato solo dei documenti di identità ma ci sono tanti altri metodi che le piattaforme per il gioco d’azzardo utilizzano per controllare gli account degli iscritti.

Fonte dei fondi. Quando ti iscrivi a un casinò o a un sito di scommesse devi per forza versare dei fondi se vuoi scommettere soldi veri. Ecco che il metodo di pagamento che utilizzi e la fonte dei fondi sono un metodo per controllare e tracciare i tuoi movimenti e la tua identità. Se versi i tuoi fondi da una carta, quella carta verrà associata al tuo profilo e qualsiasi altro versamento in altri profili che provengono da quella carta saranno bloccati Questo è solo un esempio per spiegare il funzionamento del controllo dei metodi di pagamento.

Autenticazione a due fattori e biometrica. La sicurezza garantita tramite l’autenticazione a due fattori oppure tramite il riconoscimento facciale costituisce un grosso vantaggio per gli utenti. Puoi entrare in sicurezza nel tuo account perché solo con il riconoscimento del tuo volto oppure con la tua impronta digitale puoi entrare nel tuo profilo. Questo però è anche un vantaggio per le piattaforme. Infatti se entri con l’impronta digitale la tua impronta potrà essere associata a un solo account.

IP e informazioni di navigazione e connessione. Infine ci sono le informazioni relative al dispositivo che utilizzi e alla tua connessione internet. Ogni dispositivo è tracciato e numerato e la tua connessione a internet è rintracciabile. In questo modo i siti di gioco sanno da dove e con quale connessione effettui le tue giocate e le tue puntate.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale svolge tantissime funzioni indispensabili al giorno d’oggi. Tra queste c’è l’analisi di enormi quantità di dati, inclusi quelli relativi al gioco d’azzardo. Grazie a moderni e potenti sistemi di IA le piattaforme possono controllare le abitudini e i comportamenti di gioco dei loro iscritti.

L’IA viene addestrata per rilevare comportamenti o movimenti anomali e sospetti e costituisce un ottimo controllo che permette di scoprire i tentativi di frode come quelli della creazione di più account, oppure della coordinazione di più puntate.

Bilanciare sicurezza e controllo

La sfida che devono affrontare le piattaforme in questi anni riguarda l’equilibrio delicato tra sicurezza e controllo. Questo equilibrio deve garantire sicurezza per i giocatori ma anche un’esperienza piacevole e fluida senza intoppi. Ci sono già molti siti illegali che non richiedono alcuni passaggi, come ad esempio quello del documento di identità. Bisogna ricordare però che questi controllo costituiscono una garanzia anche per i giocatori stessi e quindi le piattaforme illegali sono pericolose e facili bersagli di frodi e furti.

In sintesi, il fenomeno del multi-accounting nel gioco online rappresenta una vera sfida: utenti creano conti multipli per sfruttare bonus, manipolare scommesse o riciclare denaro. Per contrastarlo servono misure robuste come verifica identità, autenticazione a più fattori, device fingerprinting e analisi comportamentale in tempo reale. L’obiettivo è proteggere sia la sicurezza delle piattaforme sia l’esperienza dell’utente, trovando il giusto equilibrio tra efficacia anti frode e semplicità d’uso.

AUTORE. Claudia Bianco