Dichiarazioni ufficiali, annunci e poi…il silenzio delle istituzioni. È quanto denuncia per il porto di Marinella di Selinunte in una lettera inviata alla nostra redazione un lettore di CastelvetranoSelinunte.it. «Lo scorso giugno il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato un’ordinanza sindacale con cui dava 15 giorni di tempo alla Regione Siciliana per rimuovere le alghe (posidonia) accumulate sulla banchina del porticciolo. In caso contrario, l’Amministrazione comunale si sarebbe attivata con un intervento sostitutivo. A oggi, a oltre un mese da quella scadenza, nessun aggiornamento ufficiale è stato fornito dal Comune», scrive il lettore. Nessun intervento sostitutivo di rimozione e nessuna spiegazione: l’area del porto continua a presentare criticità visibili a tutti: residenti, turisti e operatori. Quello che il lettore si chiede è «cosa ne è dei “buoni rapporti” con la politica e la burocrazia regionale, di cui talvolta parla l’attuale amministrazione come garanzia di risultati? E poi, perché l’opposizione politica locale non ha speso una parola su un tema così importante?».