Sabato 21 marzo, con inizio alle ore 10,30, l’aula Borsellino del Tribunale di Marsala ospita il convegno “Il diritto scolastico tra normativa interna ed eurounitaria”. Saranno affrontati temi attualissimi di diritto scolastico, alcuni dei quali hanno visto aumentare il contenzioso dinnanzi ai giudici del lavoro e alla giurisdizione amministrativa con non pochi rinvii pregiudiziali alla Corte europea di Lussemburgo. Nonostante i vari richiami del giudice europeo e la mole di sentenze condannatorie a carico del Ministero dell’istruzione e del merito, il problema, tra gli altri, del precariato scolastico e del suo abuso, non è stato né risolto e neppure ridimensionato. A promuovere l’incontro è il centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara. Tra gli interventi quelli dell’avvocato Daniela Romeo, del presidente COA Marsala Giuseppe Spada, del presidente della Camera civile “Pietro Calamandrei” di Marsala Marcello Lima, Silvestro Pisciotta, il dirigente scolastico Francesco Marchese, Giorgio Pulizzi per l’Ambito territoriale scolastico di Trapani, la segretaria provinciale Snals Confsal di Trapani, Clelia Casciola e Stefania Marascia.