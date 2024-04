Dopo aver conquistato la vittoria con un netto 3-0 in occasione della gara di andata, la New Efebo Volley si è imposta con il risultato di 3-1 sulle avversarie del Nizzalumera, aggiudicandosi il play-out salvezza. Nella gara di ritorno, la compagine castelvetranese ha avuto la meglio sul campo di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Le giovanissime atlete, guidate dall’esperto coach Santo Scaglione, non si sono perse d’animo dopo il primo parziale subito col punteggio di 28-26 e, più compatte e affiatate che mai, sono riuscite a conquistare la vittoria nei 3 set successivi (22-25, 22-25, 21-25 i parziali) e a ottenere la permanenza nel massimo campionato regionale di pallavolo.

Dopo le tante difficoltà affrontate durante la regular season, la doppia vittoria ha permesso loro di salvare la categoria con grande soddisfazione dell’allenatore, dei dirigenti e, soprattutto, dei genitori e dei tifosi.

Conquistata la salvezza, c’è adesso tutta una nuova stagione da programmare e un nuovo campionato da vivere.

AUTORE. Giacomo Moceri