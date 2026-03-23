Mentre i pescatori di Marinella di Selinunte sono pronti per bloccare le entrate della borgata giovedì mattina e fanno i conti con le montagne di posidonia secca al porto, in mare c’è chi, grazie al progetto Marine Ecosystem Restoration, sta mappando le praterie di posidonia oceanica e cymodocea nodosa. Seppure le due cose non hanno nessun nesso, è curioso come da un lato c’è chi studia la vegetazione marina, segno di buono stato di salute del mare e chi, invece, è disperato perché la posidonia si è infilata nel porto di Marinella di Selinunte e chi doveva toglierla ancora non l’ha fatto. Nel tratto di mare tra Mazara del Vallo e Selinunte, la Capitaneria di porto ha autorizzato l’attività di ricerca dell’Ispra. In movimento (sino al 30 aprile) su quel tratto di mare c’è la motonave “Arctic” e il progetto per il quale sta facendo indagini si inserisce nell’ambito di quelli finanziati dal Pnrr. La motonave è considerata con «manovrabilità limitata», ecco perché la Capitaneria ha emesso un’ordinanza per avvisare i naviganti. La strumentazione a bordo è di quella avanzata, con rilievi Lidar batimetrici e indagini geofisiche per studiare i fondali.