Un minuto di silenzio da osservare oggi alle ore 12. È quello che ha chiesto il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione per la morte di Ninfa Indelicato, la maestra che è stata investita ieri da un Fiat Doblò condotto da un 79enne mentre stava per entrare a scuola, nei pressi dell’Istituto tecnico per geometri “Vincenzo Accardi” di Campobello. La scelta del sindaco è stata condivisa dal presidente del consiglio comunale Pietro Di Stefano e da tutta la Giunta municipale. L’Amministrazione comunale ha, altresì, deciso di annullare l’evento “Una città per cantare”, che era in programma venerdì 24 al cineteatro Odeon in occasione della Giornata nazionale della legalità.

