Come unica professionista della provincia di Trapani, la campobellese Leonarda Stallone ha preso parte al gruppo di truccatori per l’evento Bulgari che si è svolto a Taormina qualche giorno addietro. La maison ha scelto Taormina per presentare la nuova collezione d’alta gioielleria “Polychroma”, coinvolgendo make-up artist e hair stylist di tutta l’Italia pronti a truccare la schiera di ospiti di Bulgari. Da otto anni Leonarda Stallone è una make-up artist specializzata nel settore wedding; l’evento Bulgari non è l’unica occasione che ha visto coinvolta la Stallone. Già negli anni passati è stata scelta come professionista per altri eventi di alta moda.

AUTORE. Redazione