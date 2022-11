Ottima affluenza di pubblico agli Open day organizzati presso i plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria “Lombardo-Radice” e “Giovanni Verga” e di Scuola Secondaria di I grado “Medi-Pappalardo”. L’idea di aprire le porte delle scuole in vista delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico nasce dall’esigenza di condividere con le famiglie e gli studenti dei momenti di lavoro con vere e proprie simulazioni delle lezioni. La visita ha consentito di conoscere gli ambienti, gli insegnanti, il piano dell’offerta formativa e delle attività di laboratorio. A fare da guida sono stati gli stessi studenti che frequentano i plessi. Nel plesso “Pappalardo” è stata presentata anche l’eccellenza dell’Indirizzo musicale, unico nella città, che consente agli alunni, gratuitamente perché all’interno del curricolo scolastico, di avere la guida di maestri per apprendere la tecnica esecutiva ed espressiva di strumenti quali il violino, la chitarra, il pianoforte, il flauto traverso e di far parte di una grande orchestra scolastica, che da anni supera il numero di 80 elementi.