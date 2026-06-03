È morta per un’ischemia cardiaca Sofia Barillà, 20 anni, la giovane studentessa palermitana deceduta improvvisamente nella sua abitazione in Portogallo, dove stava seguendo un periodo di studio Erasmus. La notizia è riportata dal sito del Giornale di Sicilia. Sul corpo della ragazza è stata effettuata l’autopsia. Il papà Francesco Barillà e la mamma Silvana Venezia (originaria di Castelvetrano) si trovano nel Paese della Penisola iberica dove sono subito andati non appresa la notizia. Nei prossimi giorni la salma della ragazza farà rientro in Italia. I funerali saranno celebrati a Palermo, città di residenza della famiglia.