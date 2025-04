La presidente provinciale dell’Unicef Domenica Gaglio ha consegnato i premi ai vincitori che si sono distinti tra i partecipanti all’estrazione della lotteria Unicef, avvenuta a Gibellina lo scorso 11 aprile. Alla scuola secondaria “Pardo” dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, la dea bendata ha deciso di premiare non solo la sorte, ma soprattutto il cuore. Gli alunni sono stati “baciati dalla fortuna” per aver partecipato con entusiasmo e generosità alla lotteria promossa per sostenere il diritto all’istruzione delle bambine e delle ragazze in Nigeria.