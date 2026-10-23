Una testimonianza di coraggio e speranza. È quella che Paola Gandolfo di Salemi ha reso ai giovani studenti dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, nell’ambito delle attività didattiche dell’Unità didattica d’apprendimento “Specchi e finestre: riconoscersi nella diversità”. Paola Gandolfo è sociopedagogista e presidente dell’associazione “Spazio Libero Onlus” di Salemi e a soli 16 anni è stata vittima di un gravissimo incidente stradale in scooter che l’ha costretta a trascorrere un lungo periodo in coma, lasciando su di sé gravi strascichi di disabilità. Una prova durissima che non le ha impedito di proseguire gli studi: conseguire nel 2013 la laurea in Servizi sociali con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Palermo e dedicarsi all’impegno sociale a favore delle persone con disabilità, dell’inclusione e dei diritti. La testimonianza di Paola Gandolfo agli studenti ha avuto un messaggio chiaro: anche quando la vita cambia improvvisamente, è possibile trovare la forza di andare avanti e dare valore a ciò che ancora può offrire.