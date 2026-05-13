In occasione della XIII edizione del torneo della legalità – memorial Antonio Zanda, in programma il prossimo 15 maggio (inizio ore 8,30) allo stadio comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano, torna la Fanfara del 12° Reggimento carabinieri Sicilia. Sarà una presenza di enorme valore simbolico e istituzionale che arricchirà ulteriormente una manifestazione diventata negli anni punto di riferimento per la promozione della legalità, della memoria e dell’impegno civile attraverso lo sport e il coinvolgimento delle giovani generazioni.

Il legame costruito nel tempo con la città di Castelvetrano e con questa manifestazione si rinnova ancora una volta, confermando la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri a un progetto che mette al centro valori fondamentali come il rispetto delle regole, la responsabilità sociale e la cultura della legalità. Durante la manifestazione, la Fanfara sarà protagonista di diversi momenti musicali di grande impatto emotivo. Al torneo della legalità parteciperanno numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e delle istituzioni. Ingresso gratuito.