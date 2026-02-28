Dopo 70 anni di storia e di successi, giunti alla terza generazione, La Bottega Del Pane “Rizzo” continua a credere ed investire sul pane artigianale, quello vero, fatto a mano!
Un sogno fatto di farina, acqua e lievito madre che parte dal 1956. L’attività nota soprattutto per la produzione del tipico Pane Nero di Castelvetrano, oggi festeggia i primi 70 anni di attività con una nuova apertura a Campobello di Mazara.
La Famiglia Rizzo ha il piacere di invitare tutta la comunità all’inaugurazione, che sarà questo pomeriggio, 28 febbraio, alle ore 18:30 a Campobello di Mazara, in via Vittorio Emanuele II, 271 (di fronte il Bar San Vito).
Nuovo inizio, stesso amore per il pane e per i prodotti tipici della tradizione
AUTORE. Redazione