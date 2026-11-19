Cittadini, lavoratori, studenti e pensionati provenienti da tutta la provincia di Trapani parteciperanno allo sciopero generale annunciato per domani – venerdì 20 novembre – in tutta Italia. “Il futuro è adesso” è lo slogan della Cgil per lo sciopero generale di ventiquattro ore che si articolerà con cortei in oltre cento città italiane. A Trapani il concentramento è alle ore 9,30 in piazza Umberto I (di fronte alla stazione ferroviaria) per poi sfilare nelle vie della città, fino in piazza Vittorio Veneto. Qui si terrà il comizio con la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, i rappresentanti delle associazioni della “Via Maestra” e le delegazioni dei lavoratori e degli studenti. Il comizio sarà concluso da Tonino Russo, segretario generale della Flai Cgil Sicilia.

Al centro dello sciopero generale, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, la piattaforma rivendicativa delle Cgil con al centro le priorità sociali ed economiche del Paese e del territorio: il rinnovo dei contratti nazionali e l’aumento di salari e pensioni per contrastare l’inflazione e recuperare il potere d’acquisto; una riforma fiscale equa e progressiva che restituisca il fiscal drag e combatta l’evasione, la difesa della sanità pubblica, della scuola, dell’università e del diritto allo studio. La Cgil rivendica inoltre politiche industriali per lo sviluppo e l’occupazione nel Mezzogiorno, maggiore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, politiche abitative per l’accesso alla casa e una netta inversione di rotta nella destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i bisogni sociali rispetto all’aumento delle spese militari.