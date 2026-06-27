La spiaggia di Tre Fontane si conferma essere arenile anche a misura di…tartaruga. E le caretta-caretta non hanno più luoghi isolati dove andare a nidificare: scelgono di uscire dal mare e avviarsi verso le dune per trovare posto dove deporre le uova. L’evento eccezionale è successo la prima volta per questa stagione proprio al tramonto di sabato 27 giugno. Sulla spiaggia lato est, quasi all’altezza della 154a strada, la tartaruga è uscita dal mare sotto gli occhi increduli e curiosi dei bagnanti per avviarsi verso le dune, dove la sabbia è più asciutta.

L’evento è stato filmato a debita distanza da Vito Balistreri che, a sua volta, ha invitato i curiosi a tenersi lontano dalla caretta-caretta, per evitare di mettere a rischio la nidificazione. «È un momento prezioso che ci ricorda quanto sia importante proteggere il nostro mare e le nostre coste. Se vi capita di incontrare una tartaruga durante la nidificazione, osservatela da lontano, mantenete il silenzio, non usate flash o luci e non avvicinatevi al nido», è stato il consiglio di Vito Balistreri, da poco anche neo consigliere comunale. Lo scorso anno proprio vicino il lido “Monnalisa beach”, in un momento d’affollamento della spiaggia iniziò la schiusa delle uova che erano state deposte e così le piccole tartarughe hanno preso il largo in mezzo a curiosi e bambini.