Si potrà seguire in tv, il 30 agosto sul canale Italia di Sky 913, il festival internazionale “Voci dal Mediterraneo” vinto da Marianna Alè, in arte Marianna, 15 anni, di Campobello di Mazara. Il festival si è tenuto a Pantelleria a fine luglio. La giovane cantante è salita sul palco della Perla Nera per la seconda volta dopo il successo ottenuto nel programma di Canale 5 “Io Canto Generation” condotto da Gerry Scotti, che ha fatto conoscere le sue doti canore al vasto pubblico. Marianna a Pantelleria si è confrontata con altri 17 giovani talenti provenienti da tutta Europa in un festival all’insegna di musica, dialogo tra culture, valorizzazione dell’identità mediterranea e delle sue eccellenze. Il festival è stato una celebrazione della diversità artistica del Mediterraneo e oltre. La ricchezza dei talenti in gara è stata testimoniata dalla pioggia di riconoscimenti assegnati, che hanno illuminato le performance di artisti provenienti da Polonia, Svizzera, Spagna, Romania, Tunisia, Italia e Belgio.