Ottant’anni dalla liberazione del regime fascista. Ricorre domani – 25 aprile – questo anniversario che sarà celebrato in tutta Italia, seppur in forma sobria così come è stato chiesto dal Consiglio dei Ministri per l’avvenuta morte di Papa Francesco. Una ricorrenza che rappresenta una data molto importante per l’Anpi (associazione nazionale partigiani) e per tutti coloro che credono nella libertà. «Promuovere e valorizzare la “conoscenza” degli avvenimenti storici della prima metà del secolo scorso ci fanno comprendere il passato, per meglio capire l’oggi e ciò ci incoraggerà ad arricchire la cultura fondante della democrazia», spiegano dall’Anpi.