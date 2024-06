A Salaparuta alcuni “colpi” sono andati a vuoto. A Partanna, invece, altri a segno. Ad agire è stata sempre la stessa banda che, nonostante siamo oramai fuori la pandemia Covid, si muovono con mascherina e cappellino. Naturalmente il motivo sta nel fatto di non farsi riconoscere dalle telecamere che li avrebbero ripresi. Tra gruppi WhatsApp e social girano già foto e anche un video ripreso da una telecamera di sorveglianza a Partanna che riprende un’Audi di colore grigio, station wagon, coi vetri oscurati dove, in fretta e furia, salgono 4 malviventi che scappavano da un’abitazione dove nel frattempo era sopraggiunto il proprietario. Secondo alcune testimonianze di abitanti di Salaparuta alcuni dei malviventi avrebbero bussato e chiesto se in zona ci fossero dei b&b. Escamotage per accertarsi, con molta probabilità, se a casa ci fosse o meno qualcuno.

AUTORE. Redazione