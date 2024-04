Anche quest’anno, la direzione di Keidea è entusiasta di comunicare la partecipazioneal prestigioso “Salone del Mobile” di Milano! Occasione perfetta per immergersi nelle ultime novità e tendenze del settore dell’arredamento e dell’interno. “Siamo qui per offrirti il meglio – fanno sapere dall’ufficio marketing dell’azienda – rimanendo sempre al passo con le ultime tendenze e garantendoti soluzioni di design all’avanguardia. Non perderti l’opportunità di scoprire ciò che il futuro dell’arredamento ha da offrire. Keidea sempre al passo con i tempi!”