Keidea è un’azienda dinamica e in crescita, specializzata nel settore arredamento di interni ed esterni, bricolage, commercio al dettaglio. La nota azienda con sede unica a Castelvetrano è alla ricerca di un/a Addetto/a Marketing motivato/a. Seguono le caratteristiche richieste.

Responsabilità:

* Sviluppare e implementare strategie di marketing per promuovere i nostri prodotti/servizi.

* Gestire e aggiornare i canali social media (es. Facebook, Instagram, ecc.).

* Creare contenuti accattivanti per annunci pubblicitari e comunicazioni (es. comunicati stampa, newsletter).

* Monitorare le performance delle campagne di marketing e analizzare i dati per ottimizzare i risultati.

* Collaborare con il team di vendita per allineare le strategie di marketing agli obiettivi commerciali.

* Gestire le comunicazioni relative a promozioni e offerte in corso, assicurando che le informazioni siano sempre aggiornate per il personale di vendita e reception.

* Assicurarsi che le norme pubblicitarie siano rispettate, soprattutto per le campagne online.

Requisiti:

* Esperienza pregressa nel ruolo di Addetto/a Marketing o posizione simile.

* Conoscenza approfondita delle principali piattaforme di marketing digitale e social media.

* Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.

* Creatività e proattività nel proporre nuove idee.

* Capacità di lavorare in team e di gestire più progetti contemporaneamente.

Cosa offre l’azienda:

* Un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo.

* Opportunità di crescita professionale.

* Contratto di lavoro full time.

Gli interessati possono inviare il curriculum vitae e una lettera di presentazione a personale@keidea.com

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

AUTORE. Redazione