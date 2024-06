In occasione dei suoi 25 anni di attività, Keidea festeggia questo bellissimo traguardo con una giornata di appuntamenti dedicati al food, attività dedicate ai più piccoli e un grande evento serale che sarà il clou della giornata: infatti ad allietare la serata e concludere i festeggiamenti per il 25ennale di Keidea, sarà Sergio Friscia!

Per l’occasione Keidea osserverà un orario unico, dalle 9 alle 20, ma già dal 17 giugno Keidea ha preparato tante sorprese per chi si recherà presso il negozio, tanti sconti su altrettanti articoli e importanti gadget per chi effettuerà degli acquisti.

Un’occasione che Keidea coglie per dimostrare a tutti i propri clienti tanta riconoscenza per la fiducia accordata in questi 25 anni ad una delle aziende simbolo del territorio trapanese e che dà seguito all’evento del 25 gennaio scorso davanti alle autorità locali e al presidente della Camera di Commercio di Trapani dott. Pace, che ha dato il là ad un anno ricco di attività dedicate al territorio.

Dalla sponsorizzazione della squadra di calcio della città, la Folgore Castelvetrano, al sostenere iniziative di associazioni locali dedicate al sociale e ai bambini, Keidea continua con tante iniziative che intendono rimarcare la voglia di festeggiare questo obbiettivo dei 25 anni di attività.

Non solo eventi e promozioni, ma anche investimenti in tecnologia ed eco sostenibilità, delineando così le strategie per il futuro. Infatti anche nella commercializzazione dei propri prodotti, Keidea ha consolidato ulteriori accordi commerciali con alcuni brand come Mobilturi, Composad e Nardi che producono i propri articoli con materiali ecosostenibili, riciclando legno e materiali plastici.

Quindi tanto da fare per l’azienda castelvetranese per questo obbiettivo, e siamo solo a metà di questo 2024!

Ma riepiloghiamo quali saranno gli appuntamenti che ci aspettano giorno 21 giugno da Keidea, giorno del suo 25esimo compleanno:

Alle ore 9 apertura del negozio;

Alle ore 12 attività di street food con “ LA SAGRA DELLA PANELLA PALERMITANA ”;

”; Dalle ore 16 fino alle ore 19 giochi e spettacoli per bambini;

Alle ore 21 gran finale con lo spettacolo di SERGIO FRISCIA!

Questa giornata andrà in diretta su RCV che sul posto seguirà passo passo lo sviluppo della giornata con interviste, giochi e tanta musica.

Aspettandovi in tantissimi per questo particolare appuntamento, godiamoci adesso il messaggio che ci ha inviato Sergio Friscia e auguriamo a Keidea di ottenere ancora tanto successo per i prossimi 25 anni!

