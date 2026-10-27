Giovedì 19 novembre, dalle 9 alle 17, in via Erice 1/B (ex mattatoio) a Trapani, si terrà il Job Fair “Officina delle opportunità”, colloqui di selezione, orientamento e approfondimenti tematici promossi dal Centro per l’impiego di Trapani con Confartigianato Imprese Trapani e consulenti del lavoro di Trapani. Sono oltre 100 le posizioni lavorative aperte in aziende di tutta la provincia. Nel corso della giornata sono previste tre aree di attività: colloqui di selezione con le aziende, per incontrare direttamente chi sta cercando personale, orientamento e supporto informativo, rivolto a giovani e studenti per avere indicazioni su servizi, percorsi e strumenti utili alla ricerca di lavoro, approfondimenti tematici, dedicati ai temi dell’occupazione e del mercato del lavoro. Per consultare i profili professionali ricercati dalle aziende nelle diverse sedi provinciali e presentare la propria candidatura alle selezioni, è necessario accedere [QUI].