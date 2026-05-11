Ci sono luoghi che da soli riescono a emozionare. E poi ci sono serate in cui musica, storia e paesaggio si incontrano trasformandosi in qualcosa di irripetibile. Accadrà il prossimo 24 luglio al Parco Archeologico di Selinunte, dove arriverà l’energia travolgente di Jimmy Sax in occasione del Mangia’s Musaic Festival.

Sotto il cielo estivo di Selinunte, tra i templi millenari e il profumo del mare, prenderà vita uno spettacolo che promette di andare oltre il semplice concerto. Il celebre sassofonista internazionale, conosciuto per le sue performance cariche di energia e coinvolgimento, porterà sul palco il suo mix inconfondibile di sax, sonorità elettroniche e ritmi capaci di far vibrare il pubblico.

La cornice sarà una delle più suggestive d’Italia: il Tempio di Hera, luogo simbolo della cultura mediterranea e sempre più protagonista di grandi eventi musicali e culturali. Un’atmosfera unica, dove il fascino della storia si unirà alla forza della musica contemporanea creando un’esperienza immersiva e fuori dal tempo. Il Mangia’s Musaic Festival continua così a puntare su eventi di grande richiamo internazionale, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue bellezze. Selinunte si conferma ancora una volta palcoscenico naturale capace di attrarre visitatori, turisti e appassionati di musica da tutta la Sicilia e non solo.

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