Tutto al femminile il nuovo Direttivo della Condotta Slow Food “Castelvetrano e Agro Selinuntino”. Si è infatti riunito sabato 16 maggio il Comitato direttivo che ha proceduto al rinnovo delle cariche del direttivo. ​Nuova Presidente: Ita Galfano; Vice Presidente: Claudia Iacona; ​Segretaria: Rosa Centonze; ​Tesoriera: Mariella Filardo

​Il nuovo Direttivo, nel raccogliere il mandato con sincera gratitudine e senso di responsabilità, ha già stabilito che il primo sabato di ogni mese si riunirà in seduta ordinaria, aprendo la partecipazione a tutti i soci iscritti per favorire il massimo coinvolgimento sulle scelte operative. ​Gia’ al lavoro su importanti appuntamenti strategici, tra cui: ​La programmazione degli eventi celebrativi per il 40° Anniversario di Slow Food. ​I preparativi per la partecipazione a “Terra Madre Salone del Gusto”, il grande incontro internazionale che si terrà a Torino nel mese di settembre prossimo.

​L’obiettivo principale del nuovo direttivo sarà accogliere e valorizzare le proposte collaborative di tutti i soci e degli attivisti che hanno a cuore la filosofia cardine di Slow Food: garantire un cibo buono, pulito e giusto per tutte e per tutti.

​”In virtù dell’importanza e della significatività di questo anno di celebrazioni nazionali, desidero inaugurare un nuovo corso improntato alla totale apertura e alla condivisione delle scelte associative. Lavoreremo in stretta sinergia e in rete con le altre condotte provinciali e regionali, per un’azione attivista che sia sempre più incisiva, partecipata e fedele allo spirito profondo di Slow Food.”

​Queste le prime dichiarazioni della Presidente ArchiCuoca dell’Alleanza Ita Galfano (in foto) che lasciano presagire un impegno ispirato alla passione e alla condivisione dell’attivismo Slow Food, quale filosofia etico-sociale dell’associazione che si batte in difesa della biodiversità e dell’agro-ecologia sostenibile.