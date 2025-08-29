Mercoledì 3 e giovedì 4 settembre sarà provvisoriamente chiusa al traffico l’autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo (dal km 97,600 al km 114,100), tra le ore 7 e le ore 19. La circolazione in direzione Palermo non subirà modifiche. La limitazione al transito è necessaria per effettuare in sicurezza un’ispezione periodica del viadotto sul fiume Delia. Il percorso alternativo in direzione Mazara del Vallo prevede l’uscita allo svincolo di Campobello di Mazara (km 97,600), la percorrenza della SS115 in direzione Mazara del Vallo e il rientro in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Mazara del Vallo (km 114,100).