«Amici non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato, ma questo purtroppo è. Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica composto dai vertici delle forze dell’ordine, ha disposto una scorta che seguirà di fatto la mia vita su tutto il territorio nazionale, lo so, è complicato immaginare una quotidianità così. Faccio fatica a mettere in fila i pensieri, ne prendo atto. Ammetto che mentalmente non è facile. Mi spiace solo per il pensiero e le preoccupazioni che sto dando ai miei cari». Lo afferma il deputato di Controcorrente alla Regione Siciliana, Ismaele La Vardera, in un post pubblicato sui social. «Questo – aggiunge – non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro. Lo devo nel rispetto del mandato che mi avete affidato. So che mi starete vicini, ora più che mai».

Ismaele La Vardera, giornalista, ex Iena, nel suo ruolo di deputato è stato protagonista di denunce coraggiose. Tra queste quella sulla società italo-belga che a Mondello gestisce la spiaggia dove, secondo quanto denunciato da La Vardera, ci sarebbero presunte infiltrazioni nella gestione di uno stabilimento balneare in concessione demaniale.