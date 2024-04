Ismaele La Vardera, attuale deputato regionale all’Ars e vice Presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, sarà venerdì 26 aprile a Castelvetrano. In città La Vardera arriva per sostenere la candidatura di Salvatore Ficili ma anche per elezioni europee dove lo stesso La Vardera è candidato. Alle ore 15 il deputato si recherà presso il comitato elettorale di via Palestro 4, quindi andrà in visita allo zoo Fattoria “Rosario Carimi”. Poi raggiungerà Marinella di Selinunte dove si soffermerà presso il ristorante “Baraonda” e si recherà al porticciolo. La giornata si concluderà con la visita del centro storico di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione