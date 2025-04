I nuclei ispettivi specializzati in sicurezza della navigazione delle capitanerie di porto di Trapani e di Mazara del Vallo, sotto il coordinamento della direzione marittima della Sicilia occidentale, hanno eseguito un’ispezione a bordo di una nave battente bandiera greca giunta all’ormeggio nel porto di Mazara del Vallo. I militari della guardia costiera hanno rilevato irregolarità sulla sicurezza della navigazione e protezione dell’equipaggio previste dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. E’ stato disposto il fermo amministrazione per evitare che, riprendendo il mare, la stessa possa costituire un pericolo per le persone a bordo, per l’ambiente marino e costiero e per le altre navi in navigazione. La nave ha ripreso il largo giovedì pomeriggio, solo dopo che una nuova ispezione ha accertato che la compagnia di bandiera ha sanato quanto segnalato.

AUTORE. Redazione