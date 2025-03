Salemi ha vissuto una giornata all’insegna della tradizione e della cultura gastronomica domenica 23 marzo 2024, con Pani e Pasta della Tradizione, un evento che ha visto protagonisti gli studenti dell’”IPSEOA Virgilio Titone” di Castelvetrano

Organizzato dal Comitato Unpli Trapani e dalla Pro Loco di Salemi, l’evento ha trasformato l’atrio del Collegio dei Gesuiti in un crocevia di sapori e memorie, in occasione della Festa di San Giuseppe. Un’esperienza che ha reso tangibile il valore della formazione, facendo sì che gli studenti si misurassero con la realtà, mettendo in pratica abilità e conoscenze acquisite in aula.

Il Dirigente Scolastico, Rosanna Conciauro, ha dichiarato: “Questo evento rappresenta perfettamente l’approccio dell’istituto: unire la teoria alla pratica, favorire l’incontro tra le generazioni e i territori, e promuovere la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche siciliane. Siamo immensamente orgogliosi del lavoro che gli studenti hanno svolto, contribuendo non solo alla loro crescita professionale, ma anche al rafforzamento del legame con il nostro territorio.”

L’iniziativa ha offerto ai visitatori un viaggio attraverso la pasta tipica di San Giuseppe, preparata con cura dagli studenti, rappresentando non solo Salemi, ma anche comuni come Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Misterbianco, Palazzo Adriano, Valderice e Vita. La manifestazione ha accolto anche una specialità oltre i confini siciliani: la pasta di San Giuseppe di Lizzano, piccolo centro pugliese noto per le sue celebrazioni in onore del Santo.

L’”IPSEOA Virgilio Titone” si distingue per il suo approccio innovativo alla didattica: non solo formazione teorica, ma esperienze concrete, dove gli studenti diventano protagonisti e ambasciatori della cultura gastronomica siciliana. Attraverso la riscoperta di antiche ricette, i giovani chef hanno reso omaggio alla ricchezza della tradizione, trasformando ogni piatto in un racconto di storia e innovazione.

Un evento che ha lasciato il segno, non solo per la qualità delle preparazioni, ma anche per il suo ruolo nel rafforzare il legame tra scuola, territorio e tradizione. L’”IPSEOA Virgilio Titone” di Castelvetrano continuerà a tramandare e innovare la cultura gastronomica siciliana, con passione, dedizione e apertura verso la comunità.

