Lavori ultimati con largo anticipo in via Caduti di Nassirya a Castelvetrano dove una ditta incaricata dal Comune ha ripristinato la segnaletica orizzontale dell’importante arteria viaria. Con questo intervento sono stati installati anche i segnali verticali di preavviso di attraversamento pedonale. Per evitare disagi agli automobilisti i lavori si sono svolti anche durante le prime ore dell’alba per consentire di ultimarli velocemente. Il controllo del traffico durante l’intervento è stato garantito dalla Polizia municipale.

