Consegna simbolica di un assegno di 14.362,63 euro alla signora Marta, mamma di Ilenia, la bambina di 15 anni, di Castelvetrano, che si trova ricoverata al “Bambin Gesù” di Roma dove verrà sottoposta a un nuovo trapiano del midollo. La raccolta straordinaria dei fondi “Insieme per Ilenia” è stata promossa dall’associazione “Noi Castelvetrano OdV”. Sull’assegno-simbolo si legge: «La solidarietà è la nostra forza, la speranza è il nostro cammino». La mamma di Ilenia, la signora Marta, ha voluto ringraziare tutti i donatori che hanno contribuito. A questa cifra si aggiungerà il ricavato della “festa dell’amicizia” organizzata dall’InnerWheel Club di Castelvetrano, che ha voluto sostenere la raccolta. Insieme all’InnerWheel anche donazioni private di famiglie e associazioni del territorio.