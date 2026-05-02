Si terrà domenica 3 maggio, con inizio alle ore 18, alla sala “Moonlight” di piazza stazione a Campobello di Mazara la presentazione ufficiale del candidato sindaco Piero Di Stefano in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Piero Di Stefano è sostenuto dalla lista “Insieme per Campobello”. Sarà un momento di incontro e confronto con la cittadinanza, durante il quale saranno illustrate le linee programmatiche e gli obiettivi della candidatura. Alla presentazione prenderanno parte anche i candidati al consiglio comunale, che affiancheranno Piero Di Stefano in questo importante appuntamento elettorale. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Maurizio Miceli, l’ex deputato Nicola Catania, il segretario provinciale dell’Udc Giacomo Scala, l’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano, la coordinatrice provinciale di “Noi moderati” Maria Pia Castiglione, l’ex deputato regionale Franco Regina. La presentazione verrà trasmessa in diretta sui canali social del candidato sindaco.