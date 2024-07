Martedì 2 luglio al Baglio Trinità di Delia si sono ritrovati gli ex alunni della 5° C del liceo scientifico Michele Cipolla “licenziatesi” nel 1974. Da allora sono trascorsi 50 anni e questi ex ragazzi, sempre giovani nello spirito, hanno avuto il piacere di incontrarsi per festeggiare insieme l’anniversario. Dopo mezzo secolo riuniti ancora, come era già successo nella ricorrenza del trentennale e del quarantennale. Al pranzo del 2 luglio per la ricorrenza del 50° Anniversario del Corso “C” sono stati presenti 23 ex “ragazzi” : Nino D’Anna, Nicola Miceli, Enzo Calcara, Enrico Fini, Giuseppe Ingrasciotta, Andrea Fontana, Piero Ancona, Giovanni Inglese, Marcello Romeo, Giuseppe Mazzotta, Enzo Calcagno, Mario Lipari, Salvatore Cusenza, Francesco Bonagiuso, Gianvito Mobile, Francesco Ferreri, Leonardo Salvaggio, Antonio Pacino, Francesco Rizzo, Carmelo Di Liberto, Antonio Basile, Fortunato Catalanotto, Vincenzo Bonfiglio.

Nel corso dell’incontro sono stati ripercorsi la storia e gli avvenimenti che hanno caratterizzato il loro percorso liceale, iniziato nelle baracche del dopo terremoto e pervaso da idealismi plurimi ma vissuti con unità di intenti nella ricerca di un rinnovamento formativo per un più qualificato futuro. Il loro motto era protestare e studiare, perché la protesta non venisse banalizzata con l’avere l’alibi per non studiare. Hanno vissuto il periodo delle contestazioni giovanile e si sono battuti per far si che a Castelvetrano venisse costruito un edificio per il Liceo Scientifico. Manifestazioni e incontri con l’amministrazione provinciale dell’epoca si conclusero con l’avvio delle procedure che portarono alla realizzazione dell’edifico del Liceo Scientifico che oggi sorge in fondo al viale G. Gentile nel piazzale Placido Rizzotto. L’unico rammarico non averlo potuto frequentare nemmeno per un giorno.

AUTORE. Redazione