Si sono ritrovati venerdì sera la maggior parte dei “Ragazzi” della cooperativa “Vito Lipari 2” (Ex art 23 lav socialmente utili). Oggi dopo aver vissuto speranze e aspettative, alcuno sono confluiti in forza al comune di Castelvetrano, altri invece lavorano in altri enti regionali, statali e privati. Tra una birra e una pizza, i ricordi sono stati protagonisti del loro momento conviviale, ripercorrendo storie, gioie e pensieri degli anni passati alla luce dell’attimo presente. Erano presenti Rocco Sillitto, Roberto D’angelo, Andrea Rinaldo, Biagio Virzi, Francesco Bentivoglio, Salvatore Casamento, Filippo Costa, Tiziana Pentapoli, Rita Aguanno, Carolina Cusumano, Silvia Rizzo, Enza Tilotta, Nicoletta Romano, Anna Biondo, Enza Bonanno, Maria Ferreri

