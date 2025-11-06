I carabinieri della stazione di Salemi, unitamente a personale della locale Polizia Municipale hanno proceduto ad effettuare una serie di controlli finalizzati ad accertare insediamenti abusivi di lavoratori stagionali stranieri. Durante l’attività sono stati identificati 4 tunisini risultati irregolari sul territorio. Due sono stati denunciati alla procura della Repubblica per furto aggravato di energia elettrica, in quanto nell’appartamento dove risultavano abitare è stato riscontrato un allaccio abusivo alla corrente pubblica. Altri due sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni e/o edifici. Per tutte quattro sono state avviate, presso l’Ufficio immigrazione della Questura, le procedure previste in relazione alla loro posizione sul territorio nazionale.