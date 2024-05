Si è concluso il progetto “Difendiamo l’ambiente a piccoli sorsi” nato come service del Club Inner Wheel

Selinunte Cave di Cusa a chiusura del programma per l’A.S. 2023/24 e finanziato con la raccolta fondi provenienti dalle numerose attività di beneficenza. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie sull’importanza delle risorse idriche del nostro pianeta con un incontro che si è svolto presso l’aula magna dell’Istituto E. Medi di Castelvetrano. Al termine dell’evento è stato donato ed installato un erogatore di acqua potabile insieme alle borracce per incoraggiare a ridurre l’uso di bottiglie di plastica. Infine per coinvolgere in maniera attiva gli studenti si è proposto di realizzare entro la fine dell’anno scolastico degli elaborati sotto forma di disegno fumetto o racconto breve attinente al service con i quali verrà realizzato un libro pop-up destinato ai bambini della scuola primaria. Il brillante progetto è stato possibile grazie alla sinergia tra il presidente del club, Anna Maria Li Causi e la dirigente scolastica Maria Rosa Barone.

