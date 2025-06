Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa ha voluto lasciare un segno concreto nel cuore di Castelvetrano, inaugurando un piccolo giardino all’interno del Parco delle Rimembranze, piantando cinque alberelli di arancio amaro. Un gesto semplice, ma profondamente simbolico, nato da un’idea condivisa e da un legame autentico con la nostra terra.

Questa iniziativa si inserisce nel percorso che il Club porta avanti con convinzione: promuovere la sostenibilità ambientale, sostenere la cultura, valorizzare il senso di appartenenza e di comunità. Non si tratta di un’azione isolata, ma di un impegno che guarda lontano, verso le generazioni future, nella consapevolezza che ogni gesto, anche il più piccolo, può contribuire a generare un cambiamento reale.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, l’Assessora Rosalia Ventimiglia, e l’Assessore Davide Brillo. La loro presenza è stata significativa e gradita, segno di una volontà comune di camminare insieme, istituzioni e associazioni, verso la valorizzazione del patrimonio pubblico e della memoria collettiva.

Queste le parole di Anna Maria Li Causi, Presidente de Club: “Il progetto ha potuto prendere forma anche grazie al contributo prezioso di un’azienda agricola locale, che ha collaborato con grande professionalità e sensibilità. A loro va il nostro sentito ringraziamento. In un tempo in cui i temi ambientali interpellano con urgenza ogni livello della società, costruire alleanze è fondamentale. Il Club Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa ha scelto di esserci, di fare la propria parte con un gesto tangibile, destinato a crescere nel tempo. Quel piccolo giardino non è soltanto uno spazio verde: è un simbolo di speranza, un atto di cura, un omaggio silenzioso alla memoria e alla bellezza del nostro territorio. È un invito, rivolto a tutti, a prenderci cura di ciò che ci appartiene: la natura, i luoghi della memoria, il futuro delle nostre comunità”

AUTORE. Redazione