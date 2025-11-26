In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il comando provinciale di Trapani ha organizzato un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza al tema della no violenza sulle donne. In piazza Vittorio Emanuele è rimasta in sosta una stazione mobile dove i militari dell’Arma hanno distribuito materiale informativo relativo alle opere di tutela poste in essere dalle istituzioni.

Dall’inizio dell’anno, per i reati inerenti le violenze sulle donne, sono stati arrestati 34 persone (di cui 1 arresto per femminicidio, 13 per atti persecutori, 11 per maltrattamenti in famiglia, 3 persone arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare e 6 per violenza sessuale), 106 persone denunciate (per violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza sessuale e atti persecutori o maltrattamenti) e sono stati eseguiti 25 allontanamenti dalla casa familiare in esecuzione di altrettante misure cautelari di disposte dall’autorità giudiziaria competente.